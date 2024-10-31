Argıncıkspor Liderliğe Koşuyor - Son Dakika
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Argıncıkspor Liderliğe Koşuyor

Argıncıkspor Liderliğe Koşuyor

Argıncıkspor, yeni sezona 2 galibiyetle başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Hedef başarı.

31.10.2024 09:07
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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Argıncıkspor'da yüzler gülüyor. 2024-2025 sezonuna 2'de 2 yaparak başlayan Argıncıkspor topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Yeni sezona Kayseri Şekerspor'u 1-0 yenerek başlayan yeşil-beyazlılar, ligin 2. haftasında ise Sedat Kılınç İnşaat 1966 Turanspor'u 4-2 mağlup etti. Antrenör Rasim Aykurt yönetimindeki Argıncıkspor, her maçı tek tek düşünüyor. Oynadığı 2 maçta 5 gol atan Argıncıkspor, kalesinde ise 2 gol gördü. B Grubu'nda birbirinden önemli ve güçlü takımlar ile mücadele edecek olan Argıncıkspor hedefine adım adım ilerlemek istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Argıncıkspor Kulüp Başkanı Melih Candan, "Yeni sezona Kayseri Şekerspor ve 1966 Turanspor galibiyetleri ile başladık. Hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Her geçen hafta daha iyi olacağız. Takımdaki birlik ve beraberlik güzel. İnşallah sezon sonuna kadar aynı ciddiyet ile giderek Argıncıkspor'u hedefine ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Yeşil-beyazlılar ligin 3. haftasında 03 Kasım Pazar günü Erciyes Esen Makina FK ile Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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