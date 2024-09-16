Arif Kocaman\'ın Sevinci

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Arif Kocaman, bu sezon Kayserispor forması ile ilk golünü Eyüpspor'a karşı attı.

Süper Ligin 5. haftasında Kayserispor, evinde Eyüspor ile karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan zorlu doksan dakika 2-2'lık eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın başarılı genç savunma oyuncusu Arif Kocaman onbirde başladığı karşılaşmada doksan dakika süre aldı. Kocaman 9+0.dakika yerini Joseph Attamah'a bıraktı. Eyüpspor maçını 64.dakikasında Talha Sarıaslan'ın asistinde topu ağlara göndererek takımın ilk golünü atan Arif Kocaman attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon ilk golünü kaydeden Arif Kocaman geride kalan 5.hafta sonunda 3 maçta forma giydi. - KAYSERİ