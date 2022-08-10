Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş , Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa'nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Jose Sosa, futbola başladığı kulübe geri döndü - Son Dakika

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