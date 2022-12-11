Bu hareket hiç yakışmadı Mbappe! Messi'nin yaptıkları bile masum kalır - Son Dakika
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Bu hareket hiç yakışmadı Mbappe! Messi'nin yaptıkları bile masum kalır

11.12.2022 00:26

Arjantin-Hollanda maçından sonra golcü Weghorts ve rakibin hocası van Gaal'e yaptığı hareketlerle gündem olan Messi'den sonra Mbappe de benzer tavırlar sergiledi. Harry Kane'in kaçırdığı penaltı sonrası rakibine dönüp kahkaha atan Mbappe, büyük tepki çekti.

2022 Dünya Kupası'nda yaşanan sonuçlar kadar futbolcuların girdiği olaylar da gündemde yer ediniyor. Arjantin- Hollanda maçında Messi ve arkadaşlarının yaptığı hareketler konuşulurken İngiltere- Fransa maçından da dikkat çeken bir görüntü geldi.

DOZU KAÇIRDI

İngiltere'nin yıldızı Harry Kane, penaltıdan yararlanamadı. O dakikalarda 2-1 önde olan Fransa, kaçan penaltı sonrası büyük sevinç yaşadı. Kylian Mbappe ise sevincin dozunu kaçırdı.

Bu hareket hiç yakışmadı Mbappe! Messi'nin yaptıkları bile masum kalır

KAHKAHAYA BOĞULDU

Mbappe, Kane'in kaçırdığı penaltıdan sonra rakibe dönüp kahkaha atmaya başladı. Mbappe'nin maç içinde verdiği reaksiyon büyük tepki çekti.

Bu hareket hiç yakışmadı Mbappe! Messi'nin yaptıkları bile masum kalır

MESSI'YE TEPKİ YAĞIYOR

Arjantin'in starı Lionel Messi de hedefte. Messi maçtan sonra canlı yayında Weghorts'a, "Aptal" diye hakaret etti. Rakibin hocası van Gaal'e gidip tartışma başlattı. Messi ayrıca soyunma odasında kendisine verilen Meksika bayrağına basmıştı.

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Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu hareket hiç yakışmadı Mbappe! Messi'nin yaptıkları bile masum kalır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hareket hiç yakışmadı Mbappe! Messi'nin yaptıkları bile masum kalır - Son Dakika
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