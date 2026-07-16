Arjantin'in Pankartı Ceza Getirebilir

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselen Arjantin, galibiyeti kutlarken açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir.

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arjantinli futbolculardan Giovani Lo Celso ve Nicolas Otamendi, tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi.

Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor.

FIFA, maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde Arjantin'e ceza verebilir.

2014 yılında FIFA, Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncularının aynı mesajı içeren bir pankart açması üzerine Arjantin Futbol Federasyonuna 20 bin sterlin para cezası vermişti.

Arjantin, turnuvanın finalinde 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.