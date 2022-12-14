Arjantin'in yıldızı Messi kararını verdi: Başka bir Dünya Kupası kaldıramayacağım - Son Dakika
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Arjantin'in yıldızı Messi kararını verdi: Başka bir Dünya Kupası kaldıramayacağım

14.12.2022 17:18

Pazar günü Katar'da oynanacak final karşılaşmasının Dünya Kupası'ndaki son maçı olacağını açıklayan Arjantin'in süper starı Lionel Messi, "Başka bir Dünya Kupası kaldıramayacağım. Bu şekilde bitirmek en iyisi" şeklinde konuştu.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Tangocular, Dünya Kupası tarihinde 6. kez finale çıkma başarısı gösterdi. 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Lionel Messi, ortaya koyduğu futbolla parmak ısırttı.

"BİTİRMEK EN İYİSİ"

Lionel Messi, final maçıyla birlikte Arjantin formasını son kez terletecek. 35 yaşındaki yaşayan efsane Hırvatistan galibiyetinin ardından, "Her şey heyecan vericiydi. Final maçıyla bitireceğim. Bir Dünya Kupası daha çıkartamam. Bu şekilde tamamlamak en iyisi olacak" dedi.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

Arjantin formasıyla 25. Dünya Kupası maçına çıkan Lionel Messi, Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan futbolcu rekorunu egale etti. Öte andan Messi Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli futbolcu olarak tarihe geçti.

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Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin'in yıldızı Messi kararını verdi: Başka bir Dünya Kupası kaldıramayacağım - Son Dakika


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