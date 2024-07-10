Arjantin, Kanada'yı mağlup ederek Copa America'da finale yükseldi - Son Dakika
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Arjantin, Kanada'yı mağlup ederek Copa America'da finale yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America yarı finalinde Arjantin, Kanada'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek ilk finalist oldu. Lionel Messi'nin attığı golle milli takımdaki gol sayısını 109'a çıkaran Messi, uluslararası turnuvalarda en golcü oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Arjantin'in finale yükselmesiyle birlikte Messi, tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

10.07.2024 11:02
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America yarı finalinde Arjantin, Kanada'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek ilk finalist oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu turnuvanın yarı final mücadelesinde Arjantin, Kanada'yı Julian Alvarez ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek, adını finale yazdıran ilk takım oldu. Bir diğer finalist bu gece yarısı TSİ 03.00'da oynanacak Uruguay - Kolombiya maçıyla belli olacak.

Messi, rekorlara imza atmaya devam ediyor

37 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Kanada karşısında attığı golle birlikte milli takımdaki gol sayısını 109'a çıkardı. İranlı eski futbolcu Ali Daei ile arasındaki eşitliği bozan Messi, uluslararası turnuvalarda en golcü oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Listede attığı 140 golle Portekizli Cristiano Ronaldo zirvede bulunuyor.

Öte yandan Arjantin'in finale yükselmesiyle birlikte Messi, tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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