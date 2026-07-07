Arjantin, Mısır'ı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Arjantin, Mısır'ı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

07.07.2026 21:22
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Arjantin, 2-0 geri düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 ile geçerek 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Atalanta Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetti.

Karşılaşmaya Arjantin; Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, de Paul, Enzo, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez ilk 11'i ile başladı.

Mısır ise; Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Lashin, Attia, Zico, Salah, Hassan ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Maçın 15'inci dakikasında Mısır öne geçti. Sağ kanatta topu alan Marawan Attia'nın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Yasser Ibrahim yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Mısır 1-0 öne geçti.

19'uncu dakikada Arjantin penaltı kazandı. Enzo'nun attığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico'un, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu maçın hakemi François Letexier penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı için topun başına Arjantin'in yıldızı Messi geçti. Ancak Mısır'ın kalecisi Shobeir penaltıyı çıkarmayı başardı.

Maçın 39'uncu dakikasında Arjantin gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico'nun yerden çıkardığı topa Alvarez'in vuruşunu kaleci Shobeir zor pozisyonda kornere çelmeyi başardı.

İlk yarı 1-0 Mısır'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Mısır'ın Zico ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında Attia'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle karşılaşmanın Fransız hakemi tarafından iptal edildi.

Maçın 67'nci dakikasında Mısır farkı 2'ye çıkardı. Arjantin'in köşe vuruşu sonrası kendi ceza sahası önünde topu kazanan Salah, sağ kanattaki Hassan'a aktardı. Hassan'ın ceza sahası içine çıkardığı topu Zico ağlara gönderdi ve takımın 2'nci golüne imza attı: 0-2.

79'uncu dakikada Arjantin farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Messi'nin ortasında topa kafayla düzgün bir vuruş yapan Romero topu ağlara gönderdi: 1-2.

83'üncü dakikada Arjantin skora eşitliği getirdi. Arjantin atağında Gonzalo Montiel'in pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Messi sert bir vuruşla Shobeir'i mağlup etmeyi başardı: 2-2.

90+2'de Arjantin öne geçti. Kontratak sonrası sağ kanattan Martinez'in ortasına kafayla düzgün bir vuruş yapan Enzo Fernandez topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 3-2.

Maç bu skorla sona erdi ve Arjantin çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Arjantin, Mısır'ı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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