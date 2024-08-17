Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı devam ediyor

Spor

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, İzmir'in Çeşme ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding işbirliğiyle, Çeşme Kaymakamlığı ile belediyenin desteğiyle sekizincisi düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde takımlar, Ilıca-Şamandıra ve Ilıca Coğrafi olmak üzere iki yarışta mücadele edecek. Organizasyon, yarın Çeşme şamandıra rotasında yapılacak tek yarışla tamamlanacak.

Organizasyonda Corendon Kupası Yarışları'nda Arkas Blue Moon birinciliği elde etti. IRC A1'de Lagertha, IRC A2'de HT X, IRC A3'te Corendon Cheese, IRC A4'te Jumbo Jet, IRC A5'te Beymetal Team LR-TOK Sailing, IRC B1'de Calliste destek sınıfında ise Elisa birinciliğe ulaştı.

J70 sınıfı teknelerin yarışında ise ilk 3 sıra Arkas Blue Moon, Lagerta ve Jumbo Jet'ten oluştu.