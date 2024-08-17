Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı devam ediyor - Son Dakika
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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı devam ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın dördüncü gününde takımlar, Ilıca-Şamandıra ve Ilıca Coğrafi rotalarında yarışacak. Organizasyon yarın Çeşme şamandıra rotasında yapılacak tek yarışla sona erecek. Corendon Kupası Yarışları'nda ise Arkas Blue Moon birinci oldu.

17.08.2024 13:16
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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, İzmir'in Çeşme ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding işbirliğiyle, Çeşme Kaymakamlığı ile belediyenin desteğiyle sekizincisi düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde takımlar, Ilıca-Şamandıra ve Ilıca Coğrafi olmak üzere iki yarışta mücadele edecek. Organizasyon, yarın Çeşme şamandıra rotasında yapılacak tek yarışla tamamlanacak.

Organizasyonda Corendon Kupası Yarışları'nda Arkas Blue Moon birinciliği elde etti. IRC A1'de Lagertha, IRC A2'de HT X, IRC A3'te Corendon Cheese, IRC A4'te Jumbo Jet, IRC A5'te Beymetal Team LR-TOK Sailing, IRC B1'de Calliste destek sınıfında ise Elisa birinciliğe ulaştı.

J70 sınıfı teknelerin yarışında ise ilk 3 sıra Arkas Blue Moon, Lagerta ve Jumbo Jet'ten oluştu.

Kaynak: AA

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