Arkas Spor, 2024 Kupası'nı Kazandı

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Voleybolda Halkbank'ı 3-0 yenerek 2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Arkas Spor, kupasını aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Halkbank'ın oyuncularına ikincilik şiltleri takdim edildi.

Bu kupada ilk şampiyonluğunu yaşayan Arkas Spor'un voleybolcularına şampiyonluk madalyaları verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AXA Sigorta Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, İzmir temsilcisinin kaptanı Burutay Subaşı'na 2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı takdim etti.

Kaptan Burutay, kupayı havaya kaldırmasının ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" ödülü ise Arkas Spor'un Alman pasör çaprazı György Grozer'e verildi.