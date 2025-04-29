Arkas Spor, 3\'üncülük İçin İstanbul\'da

EFELER Ligi Play-Off 3-4 Etabı ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe'yi İzmir'deki ikinci randevuda aynı skorla yenerek seride durumu 1-1'e getiren Arkas Spor, yarın üçüncü ve son maçta rakibiyle İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım sezonu 3'üncü sırada, kaybeden ise 4'üncü basamakta tamamlamış olacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İstanbul'da kazanarak sezonu 3'üncülükle tamamlamak istediklerini söyleyerek, "Sezonun son maçına çıkıyoruz. İyi voleybol ve galibiyetle sezonu noktalama hedefindeyiz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.