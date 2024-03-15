Arkas Spor, 4\'te 4 yapmanın peşinde

Muş'ta Milli Atletler Avrupa Şampiyonası İçin Antrenman Yapıyor

Muş'ta yaşayan milli atletler Derya Kunur ve Berfin Barışer, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılar sayesinde Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için günde 25 kilometre koşarak antrenman yapıyor. 24 yaşındaki Derya Kunur ve 22 yaşındaki Berfin Barışer, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ve kariyerlerine yeni bir başarı daha eklemeyi hedefliyor.