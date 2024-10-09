Arkas Spor, Akaa Volley\'e 3-1 Yenildi

Spor

İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Lars Wuhnow (Almanya), Thien Khuc (Belçika)

ARKAS SPOR: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin, Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı

AKAA VOLLEY: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen. Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)

SETLER: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25

SÜRE: 104 dakika (27, 28, 26, 23)

Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li Final Turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Finlandiya ekibi Akaa Volley'e 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 21-25, 20-25 ve 18-25'lik skorlarla sonuçlandı. Eşleşmenin rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.