Arkas Spor, Akaa Volley'e 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Arkas Spor, Akaa Volley'e 3-1 Yenildi

Arkas Spor, Akaa Volley\'e 3-1 Yenildi

Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda Akaa Volley'e 3-1 mağlup oldu. Rövanş 15 Ekim'de.

09.10.2024 21:46
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İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Lars Wuhnow (Almanya), Thien Khuc (Belçika)

ARKAS SPOR: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin, Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı

AKAA VOLLEY: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen. Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)

SETLER: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25

SÜRE: 104 dakika (27, 28, 26, 23)

Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li Final Turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Finlandiya ekibi Akaa Volley'e 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 21-25, 20-25 ve 18-25'lik skorlarla sonuçlandı. Eşleşmenin rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, Akaa Volley'e 3-1 Yenildi - Son Dakika

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