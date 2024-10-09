Arkas Spor, Akaa Volley\'e Yenildi

Spor

Arkas Spor, Erkekler CEV Challenge Cup 32'li final turu ilk maçında İzmir'de konuk ettiği Finlandiya ekibi Akaa Volley'e 3-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Lars Wuhnow (Almanya), Thien Khuc (Belçika)

Arkas Spor: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı)

Akaa Volley: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen (Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)

Setler: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25

Süre: 104 dakika (27, 28, 26, 23) - İZMİR