Arkas Spor Alanya Belediyespor ile Saha Çıkıyor

Spor

EFELER Ligi'nde ilk 3 maçını kaybettikten sonra ilk 4'te yer alan Ziraat Bankkart (D), Spor Toto ve Galatasaray'ı (D) yenerek çıkışa geçen Arkas Spor yarın evinde Alanya Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Son maçında deplasmanda Akkuş Belediyespor'u dize getirerek moral bulan Altekma ise 14.00'te bu kez İstanbul Gençlikspor'un misafiri olacak.