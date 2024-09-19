Arkas Spor Balkan Kupası'nda

Spor

EFELER Ligi'nde 2023-24 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayarak 19 yıl aralıksız yer aldığı Avrupa kupalarına direkt katılma hakkını kaybeden Arkas Spor yarın Balkan Kupası'nda sahneye çıkacak. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda İzmir temsilcisi B Grubu'ndaki ilk sınavında saat 17.00'de Romanya ekibi Steaua Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlılar cumartesi günü aynı saatte Sırbistan temsilcisi Radnicki Kragujevac ile kozlarını paylaşacak.

Balkan Kupası'nda A Grubu'nda ise Pegasus Polichnis (Yunanistan), Beroe Stara Zagora (Bulgaristan) ve KV Peja (Kosova) takımları mücadele edecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar finale yükselecek. Kupada pazar günü final, 3'üncülük ve 5'incilik maçları oynayacak. Balkan Kupası'nda şampiyon olan takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Arkas Spor, tarihinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, CEV Kupası'nda 7, Top Teams Kupası'nda 1, Challenge Kupası'nda 2 kez olmak üzere toplam 19 kez Avrupa kupalarında mücadele etti.