Arkas Spor Balkan Kupası'nda mücadele edecek

Spor

İZMİR,

EFELER Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un yeni sezon öncesi katılacağı Balkan Kupası'ndaki programı netleşti. Yunanistan'ın ev sahipliğinde 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda İzmir temsilcisinin yanı sıra Pegasus Polichnis (Yunanistan), Radnicki Kragujevac (Sırbistan), Beroe 2016 (Bulgaristan), KV Peja (Kosova) ve Steaua Bucuresti (Romanya) kulüpleri mücadele edecek. Mavi-beyazlılar, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.