Arkas Spor Balkan Kupası\'nı Kazandı

Voleybol Erkekler Balkan Kupası finalinde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenen Arkas Spor, kupayı kazanarak, CEV Challenge Kupası'nda mücadele verme hakkı elde etti.
Yunanistan'ın Selanik kentindeki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerinde 25-22, 25-15 ve 25-18'lik üstünlük kuran Arkas Spor, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu skorla kupayı kazanan Arkas Spor, yoluna CEV Challenge Kupası'nda devam edecek. İzmir temsilcisi, kupanın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşti.
Galatasaray Daikin'in Kadınlar Balkan Kupası'ndaki birinciliğinden sonra Arkas Spor da kupayı kazanmayı başardı.
Final maçından önce oynanan üçüncülük mücadelesinde Romanya'dan Steaua Bükreş, ev sahibi Pegasus Polichnis'i 3-1 yendi.
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