Arkas Spor, CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibiyle karşılaşacak - Son Dakika
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Arkas Spor, CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibiyle karşılaşacak

Arkas Spor, CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibiyle karşılaşacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Alman ekibi SVG Lüneburg'e konuk olacak. İlk maçta avantajı ele geçiren Arkas Spor, kazanması veya 3-2 mağlup olması durumunda finale yükselecek.

27.02.2024 11:18
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Alman ekibi SVG Lüneburg'e konuk olacak.

Arkas Spor, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Alman temsilcisi SVG Lüneburg'la karşılaşacak. İzmir'de oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup eden ve avantajı ele geçiren Arkas Spor, zorlu müsabakayı kazanması veya 3-2 mağlup olması durumunda adını finale yazdıracak. Karşılaşmayı ev sahibi ekibin 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip altın setle belirlenecek. LKH Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Kıbrıs Rum Kesimi'nden Christos Maifoshis ile İspanyol Gloria Souto Jimenez görev yapacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Alman ekibinden 2 set almaları halinde adlarını finale yazdıracaklarını belirterek, "Heyecanımız büyük. Seyircimiz önünde elde ettiğimiz avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz ve Almanya'dan finale yükselmiş olarak İzmir'e dönmeyi hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibiyle karşılaşacak - Son Dakika

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