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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda İspanyol temsilcisi Rio Duero'ya konuk olacak - Son Dakika
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda İspanyol temsilcisi Rio Duero'ya konuk olacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Rio Duero'ya konuk olacak. Müsabaka Soria kentinde TSİ 22.00'de başlayacak. Hakemler Lyubomir Sirakov ve Gregor Novak görev yapacak. Rövanş maçı ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Arkas Spor, Avrupa kupalarında 130. maçına çıkacak ve daha önceki maçlarda 68 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda İspanyol temsilcisi Rio Duero\'ya konuk olacak
09.01.2024 - 09:11,  Güncelleme: 09:13
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın İspanyol temsilcisi Rio Duero'ya konuk olacak.

İspanya'nın Soria kentindeki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakada hakem olarak Bulgaristan'dan Lyubomir Sirakov ile Slovenya'dan Gregor Novak görev yapacak.

Müsabakanın rövanşı 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Avrupa kupalarında 130. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 68 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA
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