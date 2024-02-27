Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde Lüneburg'la karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde Lüneburg'la karşılaşacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde Lüneburg\'la karşılaşacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında Almanya'da SVG Lüneburg'la karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kazanan Arkas Spor, her türlü galibiyette ve 3-2 mağlup olması durumunda adını finale yazdıracak. Karşılaşmayı ev sahibi ekibin 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip altın setle belirlenecek. Bu sezon Avrupa'daki 11 maçta tek yenilgisi bulunan Arkas Spor, Avrupa kupalarında 135. maçına çıkacak.

27.02.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında yarın Almanya'da SVG Lüneburg'la karşılaşacak.

Lüneburg kentinde LKH Arena'daki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Kıbrıs Rum Kesimi'nden Christos Maifoshis ile İspanyol Gloria Souto Jimenez görev yapacak.

İlk maçı 3-0 kazanan Arkas Spor, her türlü galibiyette ve 3-2 mağlup olması durumunda adını finale yazdıracak. Karşılaşmayı ev sahibi ekibin 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip altın setle belirlenecek.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ilk müsabakayı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Parolapara, 29 Şubat Perşembe günü Polonya ekibi Asseco Resovia'yı konuk edecek.

Bu sezon Avrupa'daki 11 maçta tek yenilgisi bulunan Arkas Spor, Avrupa kupalarında 135. maçına çıkacak. İzmir temsilcisi geride kalan 134 maçta 72 galibiyet ve 62 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA

Arkas Spor, Voleybol, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde Lüneburg'la karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:52:47. #1.12#
SON DAKİKA: Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde Lüneburg'la karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement