Arkas Spor Fenerbahçe ile Kapışıyor

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'nın konuğu olacak Arkas Spor, serinin ilk maçını kazanarak avantaj elde etmek istiyor.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istediklerini belirtti, ekibe başarılar diledi.
Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'ya 24 Nisan Perşembe günü saat 17.00'da konuk olacak.
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