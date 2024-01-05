Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın İstanbul'da Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, " İzmir'e yeni yılın ilk maçını kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık ve oyuncularımıza güvenimiz tam." dedi.
Arkas Spor, ligin ilk devresini 6 galibiyet ve 7 yenilgiyle 19 puan ve averajla 7. sırada tamamlamıştı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor mücadelesi, yarın saat 14.00'te başlayacak.
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