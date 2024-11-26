Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinci Akkuş Belediyespor ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinci Akkuş Belediyespor ile Karşılaşacak

Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinci Akkuş Belediyespor ile Karşılaşacak

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Arkas Spor, ligde 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırada bulunurken, rakibi 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

26.11.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 10. hafta mücadelesinde yarın Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk edecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor. Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ise oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyetle sondan bir üst basamak olan 13. sırada bulunuyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, karşılaşma öncesinde yaptığı değerlendirmede, taraftarları önünde kazanmak istediklerini belirterek, "İzmir'de Spor Toto ve On Hotels Alanya Belediyespor'dan sonra Ordu temsilcisini de mağlup etmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz ve maçı galibiyetle tamamlayacağımıza inanıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinci Akkuş Belediyespor ile Karşılaşacak - Son Dakika

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