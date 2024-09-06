Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü - Son Dakika
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Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sırasında çekilen görüntülerde, Abdülkerim'in Kerem'i görünce sırtını yaslayışı futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

06.09.2024 10:40  Güncelleme: 10:51
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Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye'nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ilk maçına bu akşam Galler deplasmanında çıkıyor.

KEREM'İ GÖRÜNCE HEMEN YASLANDI

Antrenman sırasında çekilen görüntülerde Abdülkerim'in kim diye baktıktan sonra Kerem'i görünce sırtını yaslayışı futbolseverleden büyük beğeni aldı.

Galler ve Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü

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Son Dakika Spor Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bbayraktar: Bu haberin altına anca alakasız şekilde yemek tarifi verilir. “Tavuk sote” Önce farklı tencerede tavukları haşlayın. Farklı tencerede tam soğan,zeytin yağ,iki diş sarımsak,kırmızı biber, yemek kaşığı tereyağ güzelce kavurun. 1 er yemek kaşığı Biber salça,domates salça akabinde dilimlediğiniz tavukları çok sulu olmayacak şekilde suyuyla beraber ekleyin. Karabiber,pul biber,tuz ile 10/15 dk kaynamaya bırakın. Servise hazır. Alakasız bir haber gelincede bunun yanına bulgur pilavı tarifi yazarım. :) 36 47 Yanıtla
  • Mustafa Çakır: Habere bak. 22 30 Yanıtla
    anıl bey: Fener mi olmalı 17 0
  • Adem Sevindik null: çok beğendim yine yapın 11 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: çok güzel yaslamış 1 8 Yanıtla
  • Murat: Sütlaç (Nişastasız) Tarifi'nin Malzemeleri 6 su bardağı süt 4 su bardağı su 1 su bardağı pirinç 1 su bardağı şeker (şekerini az bulursanız 2 ya da 3 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz) 1 paket şekerli vanilin 2 7 Yanıtla
  • emre araçlı: :)adam geri kafa golü atmış, nasıl gittim ama demiş haberiniz yok 1 5 Yanıtla
  • Ersay: Sağa sola bakışını şu içişini de merak ediyoruz artık geldiğimiz nokta bu 2 1 Yanıtla
  • Taner Barker: Boş insan Ferhat eser den boş bir yorum bekliyoruz . 0 0 Yanıtla

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