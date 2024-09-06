Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü

Spor

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Çok fazla alkol aldığı için cinsel organı tamamen kesildi

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye'nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ilk maçına bu akşam Galler deplasmanında çıkıyor.

KEREM'İ GÖRÜNCE HEMEN YASLANDI

Antrenman sırasında çekilen görüntülerde Abdülkerim'in kim diye baktıktan sonra Kerem'i görünce sırtını yaslayışı futbolseverleden büyük beğeni aldı.

Galler ve Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.