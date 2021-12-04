Arkasspor evinde Altekma gurbette
04.12.2021 10:25
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Spor Toto'yu 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran 4'üncü sıradaki Arkasspor yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Spor Toto'yu 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran 4'üncü sıradaki Arkasspor yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde 21 puanı bulunan İzmir ekibi, 24 puanlı rakibini yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Bingöl Solhanspor'a 3-1 yenilen Altekma ise 14.00'te Spor Toto'ya konuk olacak.
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