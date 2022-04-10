Arkasspor kupa aşkına - Son Dakika
Üye Girişi

Arkasspor kupa aşkına

10.04.2022 11:47
Arkasspor kupa aşkına

AXA Sigorta Erkekler Voleybol Kupa Voley'de adını son 4 takım arasına yazdıran Arkasspor, Sivas'taki organizasyonda yarın final arayacak.

AXA Sigorta Erkekler Voleybol Kupa Voley'de adını son 4 takım arasına yazdıran Arkasspor, Sivas'taki organizasyonda yarın final arayacak. İzmir temsilcisi yarı finalde eşleştiği Ziraat Bankkart'la final için karşılaşacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Yarı finalin diğer maçında ise aynı salonda saat 17.30'da Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto rakip olacak. Yarı finalde rakiplerini yenen takımlar 13 Nisan Çarşamba günü finalde kupa için karşılaşacak. Efeler Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip Play-Off maratonu öncesi hem kupa hem moral arayacak.


- İzmir
YORUMLAR
500
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak

voleybol, Sigorta, İzmir, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor kupa aşkına - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 11:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Arkasspor kupa aşkına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement