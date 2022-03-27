Arkasspor'un rakibi Halkbank - Son Dakika
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Arkasspor'un rakibi Halkbank

27.03.2022 11:40
Arkasspor'un rakibi Halkbank

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki maçında Spor Toto ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak ilk 4'teki yerini kaybeden Arkasspor yarın evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki maçında Spor Toto ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak ilk 4'teki yerini kaybeden Arkasspor yarın evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan mavi-beyazlılar kazanarak moral bulmayı hedefliyor. CEV Challenge Kupası'nı hafta içi finalde ıskalayıp ikincilik elde eden Halkbank 68 puanla namağlup zirvede, Arkasspor ise 47 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.


- İzmir
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Efeler Ligi, Spor Toto, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor'un rakibi Halkbank - Son Dakika


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