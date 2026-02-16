Armand Duka Yeniden FSHF Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
Armand Duka Yeniden FSHF Başkanlığına Seçildi

Armand Duka Yeniden FSHF Başkanlığına Seçildi
16.02.2026 17:45
Arnavutluk Futbol Federasyonu başkanlığına Armand Duka, oy birliğiyle yeniden seçildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonunun (FSHF) başkanlığına Armand Duka yeniden seçildi.

Başkent Tiran'daki FSHF merkezi olan "Futbol Evinde" seçimli genel kurul düzenlendi.

FSHF'dan yapılan açıklamada, Duka'nın oy birliğiyle seçildiği bildirildi.

Duka'nın yeniden seçilmesinin "Arnavut futbol camiası için de açık bir destek ve birlik ifadesi" olduğu ifade edilen açıklamada, delegelerin Duka'nın ülkedeki futbolun hem spor hem de organizasyonel ve kurumsal yönlerden geliştirilmesine yaptığı liderlik, vizyon ve katkıyı takdir ettiği kaydedildi.

Kurulda gelecek dört yıl için FSHF Yürütme Kurulu üyeleri de seçildi.

Dört yıllığına seçilen Duka, 2002 yılından bu yana FSHF'nin başkanlığını yürütüyor.

Kaynak: AA

