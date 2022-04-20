Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi

20.04.2022 16:18
Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Arminia Bielefeld, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Arminia Bielefeld, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer ve yardımcı antrenör Ilia Gruev'in bugünden itibaren görevlerine son verildiği, bundan sonra teknik direktörlük görevini Marco Kostmann'ın üstleneceği aktarıldı.

Açıklamada Kostmann'ın yardımcılığını Stefan Kleineheismann, Sebastian Hille ve Michael Henke'nin yapacağı kaydedildi.

Arminia Bielefeld'in üst yöneticisi Samir Arabi, yoğun görüşmeler ve mevcut durumun ayrıntılı analizinden sonra bu durumda ligde kalmanın başarılacağına emin olmadıklarını belirterek, "Bundesliga'da kalmak için takıma bir ivme kazandırmak istiyoruz. Bu hepimizin hedefi." ifadelerini kullandı.

Arminia Bielefeld, ligde 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

YORUMLAR
500
Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg oldu Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg oldu Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti

Bundesliga, Arminia, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:26:04. #1.11#
SON DAKİKA: Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement