Arnavutluk Millî Takım Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Arnavutluk Millî Takım Aday Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk Millî Takım Aday Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk'un UEFA Uluslar B Ligi'ndeki maçları için 24 kişilik aday kadro belirlendi.

04.10.2024 17:17
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 11 Ekim'de deplasmanda Çekya ve 14 Ekim'de yine dış sahada Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Taulant Seferi de yer aldı.

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oyuncularından memnun olduğunu ifade ederek, 40-50 futbolcuyu izlediklerini söyledi.

Sylvinho'nun belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Thomas Strakosha (AEK Atina), Elhan Kastrati (Cittadella), Alen Sherri (Cagliari)

Savunma: Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Andi Hadroj (Partizani), Ardian Ismajli (Empoli), Berat Gjimshiti (Atalanta), Arlind Ajeti (Bodrum FK), Marash Kumbulla (Espanyol), Enea Mihaj (Famalicao)

Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Amir Abrashi (Grasshoppers), Adrion Pajaziti (Gorica), Qazim Laçi (Sparta Prag), Nedim Bajrami (Rangers), Ernest Muçi (Beşiktaş)

Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Taulant Seferi (Bodrum FK), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Myrto Uzuni (Granada), Mirlind Daku (Rubin Kazan)

Arnavutluk'un grubunda Çekya ve Gürcistan'ın yanı sıra Ukrayna da bulunuyor.

Kaynak: AA

Gürcistan, Politika, Beşiktaş, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arnavutluk Millî Takım Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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