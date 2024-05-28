Arnavutluk Milli Futbol Takımı, EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı, EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı

Arnavutluk Milli Futbol Takımı, EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı

Arnavutluk Milli Futbol Takımı, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için aday kadrosunu belirledi. Brezilyalı teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior tarafından seçilen 27 kişilik kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi ve Sivasspor'dan Rey Manaj da yer aldı. Arnavutluk, EURO 2024'te İtalya, İspanya ve Hırvatistan ile B Grubu'nda mücadele edecek.

28.05.2024 10:43
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

Arnavutluk Futbol Federasyonundan (FSHF) yapılan açıklamaya göre Brezilyalı teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior, turnuva öncesi 27 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi ve Sivasspor'dan Rey Manaj da yer aldı.

EURO 2024'te İtalya, İspanya ve Hırvatistan ile B Grubu'nda mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu futbolcular çağrıldı:

Kaleci: Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt)

Defans: Berat Gjimshiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskova), Enea Mihaj (Famalicao), Marash Kumbulla (Sassuolo)

Orta saha: Amir Abrashi (Grasshopper), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Prag), Ernest Muçi (Beşiktaş), Ylber Ramadani (Lecce)

Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Fulham/Chelsea), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arnavutluk Milli Futbol Takımı, EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika

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