Arnavutluk'ta 3 Milli Güreşçi Finale Yükseldi

Arnavutluk'ta devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde üç milli sporcu, finale yükseldi.

Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda kadın güreşçiler Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, adlarını finale yazdırdı.

Yarı final karşılaşmalarında Tuba Demir (55 kilo), Alman Amory Olivia Andrich'i 11-6, Nesrin Baş (68 kilo), bağımsız sporcu Viktoryia Radzkova'yı 6-0, Elmira Yasin (76 kilo) de Macar Veronika Nyikos'u 6-1 mağlup etti.

Üç milli güreşçi, yarın altın madalya için mindere gelecek.