Arne Slot: Galatasaray’a Saygı Duyuyorum - Son Dakika
09.03.2026 23:17
Liverpool'un teknik direktörü Slot, Galatasaray'a karşı çıkacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'ın ligde Beşiktaş karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen galip gelmesinin, takımın mücadeleci yapısını ortaya koyduğunu söyledi. Slot, Galatasaray'a ve Okan Buruk'a büyük saygı duyduğunu belirterek, "Yarın çok iyi olmamız lazım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool yarın saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak. Bu maç öncesinde Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki maç kafilesinde yer almayan Brezilyalı kaleci Alisson Becker ve İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın durumuna açıklık getirerek sözlerine başlayan Slot, "Federico, dün bizimle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson da antrenmanın sonlarına doğru bir rahatsızlık hissetti. Hem oyuncu hem ekip olarak hazır olmadığına karar verdik. Yarın bizimle olmayacak. Pazar günkü maçta bizimle olabilir ama yarın olmayacak" cümlelerine yer verdi.

"Yarın çok iyi olmamız lazım"

Galatasaray ile daha önce oynadıklarını ve bunun bir hafıza oluşturduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, "Onlarla oynadıktan sonra takımı daha iyi tanıdık. Galatasaray'a büyük saygım var. Okan Buruk'a da büyük saygım var. Kendisi Galatasaray'da büyük başarılar elde etti. En son Beşiktaş'a karşı oynadılar. 10 kişi kalmalarına rağmen onları yendiler. Bu da mücadeleci olduklarını gösteriyorlar. Bu yüzden yarın çok iyi olmamız lazım. Geçen sefer oynadığımızda iki taraf arasında büyük bir fark yoktu. Çok yakın bir maçtı. Penaltı da durumu değiştirdi. Yarın çok iyi iki takım oynayacak" diye konuştu.

"Top bizdeyken inanılmaz bir şekilde ıslıkladılar, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmamıştım"

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirten Slot, "Artık son 16 turuna kaldık. Bu turdaki tüm takımlar çok iyi. Galatasaray'a bu sezon hali hazırda kaybettik. Bu da durumu gösteriyor. Bu turda sahamızda da oynayacağız. Onlar da baskı hissedecek. Yine de onların taraftarı inanılmaz. Bunu hissettik. Buradaki atmosferi deneyimledik. Bu iyi bir şey. Top bize geldiğinde inanılmaz bir şekilde ıslıkladılar. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Çok farklı bir tecrübeydi. Sahada 11 tane çok iyi bir oyuncuya ve başarılı bir teknik adama karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde elimizde ne kadar oyuncu varsa o kadar iyi olur"

Sağ bekte birçok farklı isme görev vermesinin nedeninin bu bölgede çok fazla alternatiflerinin bulunması olduğunu aktaran Slot, "Dominik Szoboszlai, sağ bekte başarılı oldu. Orta sahada da iyi oynadı. Elimde çok seçenek var. Sezon boyunca çok fazla seçeneğim olmadığı durumlar da olmuştu. Bizim için bu anlamda seçeneklerimizin olması iyi. Szoboszlai'yi, bek olarak kullanmak istersem bunu yapabilirim. Bu benim tercihime göre olur. Mecbur kaldığımızdan dolayı olmaz. Çok fazla maç oynadık. Sezon sonuna da yaklaştık. Bu dönemde elimizde ne kadar oyuncu varsa o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın çok fazla silahı var"

Premier Lig'de en fazla topa sahip olan takım olduklarının hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "İngiltere Premier Lig'de en çok topa sahip olan takım biziz. Oyun kurmakta başarılı olduğumuzun göstergesi bu. Çok fazla kontrataklara yakalanan bir takım değiliz. Topu ayağımızda tuttuğumuzda iyi organize olabiliyoruz. Galatasaray'ın çok fazla silahı var. Geçiş oyunları da silahlarından bir tanesi. Osimhen buna iyi bir örnek. Çok iyi bitirici ve hava toplarında da iyi. Geçişlerde de iyi. Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu çok hızlı. Barış Alper Yılmaz da çok hızlı. Ona yetişemediğimiz anlar oldu. Ofansif anlamda tehlikeli oyuncuları var. Bu oyuncuları tanıyoruz. Karşı takımın avantajlarını bildiğimiz için bunlara hazırlık yapabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"100. maçımın son 16 turunda Galatasaray'a karşı olması güzel"

Yarın Galatasaray ile oynayacakları maçla birlikte Liverpool'un başında 100. maçına çıkacak olan Slot, şunları söyledi:

"Bundan gurur duyuyorum. Bazen hisler ve yaklaşımlar farklı olabiliyor. Yine de güzel bir dönem geçirdim. 100. maçımın son 16 turunda Galatasaray'a karşı olması güzel. Yarın oyuncuların ön planda olduğu bir maç olacak. Her zaman asıl olay, oyuncuların peformansı olur. İyi oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Hem geçen sene hem de bu sene iyi performanslar gösterdik."

"Her zaman iyi rakiplere karşı özel önlem alıyoruz"

Premier Lig'deki birçok önemli futbolcuya karşı olduğu gibi Osimhen'e karşı da önlem alarak oynayacaklarını belirten Slot, "Her zaman iyi rakiplere karşı özel önlem alıyoruz. Premier Lig'de sürekli iyi oyuncularla karşılaşıyoruz. Osimhen'i de buna örnek gösterebiliriz. Galatasaray'da çok iyi bir performans gösteriyor. Stoperlerimiz, daha önce ona karşı oynadı. Onu tanıyorlar. Ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Galatasaray'daki tek iyi oyuncu da o değil. Son 16 turunda takımınız tamamen hazır olması lazım" diye düşüncelerini aktardı.

"Topa çok fazla sahip oluyoruz ama net şans bulamıyoruz"

Hollandalı teknik adam, modern futbolda net gol fırsatları oluşturmanın zorlaştığını ve rakip savunmaların daha organize olduğuna değinen Slot, "Topa çok fazla sahip oluyoruz. Buna rağmen fazla net şans bulamıyoruz. Bu durum modern futbol da zorlaşıyor. Birçok takım fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Aynı zamanda da savunma organizasyonlarını daha iyi hazırlıyorlar. Galatasaray ile geçen oynadığımız maç buna iyi bir örnek. Hugo Ekitike, birebir kalmıştı kaleciyle. Kaçırdı ve top geri döndü ve daha sonra da penaltı oldu. Buna benzer durumları yaşadık. Her zaman böyle devam etmeyecektir. Çok fazla antrenman süremiz de yok. 3-4 günde bir maça çıkıyoruz. Bunu daha iyi hale getirmek için analiz yapıyoruz. Wolves'a karşı daha iyi oynadık. Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi oyuncularınızın sahada hazır olması bu anlamda iyi olacaktır" sözleriyle cümlelerini tamamladı. - İSTANBUL

