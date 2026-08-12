Arsenal, Como'yu Penaltılarla Yendi - Son Dakika
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Arsenal, Como'yu Penaltılarla Yendi

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Arsenal, Como 1907 ile oynadığı hazırlık maçını penaltılarda 4-3 kazanarak yeni sezona hazırlandı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, İtalyan temsilcisi Como 1907 ile oynadığı ve normal süresi 1-1 sona eren hazırlık maçını seri penaltı atışlarıyla 4-3 kazandı.

Geçen sezon 22 yıllık şampiyonluk özlemine son veren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsenal, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Emirates Stadı'nda Como 1907'yi ağırladı.

Adı Galatasaray ile anılan Arsenal'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Yunan oyuncu Christos Tzolis'e bıraktı.

İlk 10 dakikada Eze ile serbest vuruştan, Jesus ile net bir pozisyondan yararlanamayan Kuzey Londra temsilcisinde, teknik direktör Mikel Arteta, 30. dakikadaki su molasının ardından Viktor Gyokeres ve Fabio Vieira'yı oyuna aldı.

Topu uzaklaştırmaya çalışan Como kalecisi Butez'in 33. dakikada yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Lewis-Skelly, kafayla meşin yuvarlağı Martinelli'ye indirdi. Bu futbolcunun pasıyla yeniden topla buluşan Lewis-Skelly, ceza yayı içinden yerden bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İtalyan temsilcisi, 43. dakikada skora dengeyi getirdi. Sol taraftan ceza alanına giren Baturina, Dowman ve Julienne'in arasından şık bir çalımla geçerek sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunu rakip yarı alana yıkan Arsenal, son vuruşlarda etkisiz kalınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Kazananı belirlemek için gidilen seri penaltı atışlarında Arsenal, rakibine 4-3 üstünlük sağladı.

Guimaraes ilk kez forma giydi

Arsenal'ın Newcastle United'dan 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Bruno Guimaraes, 46. dakikada oyuna girerek yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arsenal, Como'yu Penaltılarla Yendi - Son Dakika

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