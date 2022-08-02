Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika
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Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta

02.08.2022 17:19
Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.

Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Masuaku'nun sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, oyuncunun Beşiktaş formasıyla sosyal medya hesabından görüntüsü yayımlandı.

YORUMLAR
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Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kaynak: AA

West Ham United, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika

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