Artistik Buz Pateni Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası mücadeleleri tamamlandı.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.
Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, AA muhabirine, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, " Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:
Basic novice kadınlar
1- Bella Aydın
2- Masal Oran
3- Ana Teodora Zarajonu
Basic novice erkekler
1- Sarp Alisbah
2- Oğuz Berat Yaşar
3- Muhammet Ali Bozkurt
İntermediate novice bayanlar
1- Ada Demir
2- Duru Çimen
3- Defne Topuz
İntermediate novice erkekler
1- Mehmet Uraz Ertaş
Advanced novice kadınlar
1- Deniz Tarım
2- Leyla Çetin
3- Fatma İnci İnanç
Advanced novice erkekler
1 - Batu Tasasız
2- Aykut Eren Dinç
3- Atilla Arda Şahinolanlar
Junior kadınlar
1- Selin Akbulut
2- Zeynep Naz Doğan
3- Derya Taygan
Junior erkekler
1- Ali Efe Güneş
2- Efe Ergin Dinçer
3- Furkan Emre İncel
Senior kadınlar
1- Ceren Karaş
2- Ceyda Sağlam
3- Salma Agamova
Senior erkekler
1- Burak Demirboğa
2- Alp Eren Özkan
3- Alp Töre Ovalıoğlu
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