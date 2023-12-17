Artistik Buz Pateni Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası mücadeleleri tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, AA muhabirine, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, " Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

Basic novice kadınlar

1- Bella Aydın

2- Masal Oran

3- Ana Teodora Zarajonu

Basic novice erkekler

1- Sarp Alisbah

2- Oğuz Berat Yaşar

3- Muhammet Ali Bozkurt

İntermediate novice bayanlar

1- Ada Demir

2- Duru Çimen

3- Defne Topuz

İntermediate novice erkekler

1- Mehmet Uraz Ertaş

Advanced novice kadınlar

1- Deniz Tarım

2- Leyla Çetin

3- Fatma İnci İnanç

Advanced novice erkekler

1 - Batu Tasasız

2- Aykut Eren Dinç

3- Atilla Arda Şahinolanlar

Junior kadınlar

1- Selin Akbulut

2- Zeynep Naz Doğan

3- Derya Taygan

Junior erkekler

1- Ali Efe Güneş

2- Efe Ergin Dinçer

3- Furkan Emre İncel

Senior kadınlar

1- Ceren Karaş

2- Ceyda Sağlam

3- Salma Agamova

Senior erkekler

1- Burak Demirboğa

2- Alp Eren Özkan

3- Alp Töre Ovalıoğlu