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Artistik Buz Pateni Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi. Toplam 87 sporcu ve 19 kulübün katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular belirlendi.

Artistik Buz Pateni Şampiyonası Tamamlandı
17.12.2023 - 18:49,
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası mücadeleleri tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, AA muhabirine, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, " Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

Basic novice kadınlar

1- Bella Aydın

2- Masal Oran

3- Ana Teodora Zarajonu

Basic novice erkekler

1- Sarp Alisbah

2- Oğuz Berat Yaşar

3- Muhammet Ali Bozkurt

İntermediate novice bayanlar

1- Ada Demir

2- Duru Çimen

3- Defne Topuz

İntermediate novice erkekler

1- Mehmet Uraz Ertaş

Advanced novice kadınlar

1- Deniz Tarım

2- Leyla Çetin

3- Fatma İnci İnanç

Advanced novice erkekler

1 - Batu Tasasız

2- Aykut Eren Dinç

3- Atilla Arda Şahinolanlar

Junior kadınlar

1- Selin Akbulut

2- Zeynep Naz Doğan

3- Derya Taygan

Junior erkekler

1- Ali Efe Güneş

2- Efe Ergin Dinçer

3- Furkan Emre İncel

Senior kadınlar

1- Ceren Karaş

2- Ceyda Sağlam

3- Salma Agamova

Senior erkekler

1- Burak Demirboğa

2- Alp Eren Özkan

3- Alp Töre Ovalıoğlu

Kaynak: AA
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