Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

09.10.2022 18:06
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Son Dakika

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