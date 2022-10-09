Yarışmada Tayvan 'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Son Dakika

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