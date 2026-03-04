Artistik Cimnastik Takımından Podyum Antrenmanı - Son Dakika
Artistik Cimnastik Takımından Podyum Antrenmanı

04.03.2026 15:24
Milli takım, Dünya Kupası öncesi Bakü'de podyum antrenmanı yaptı. Yarışlar yarın başlayacak.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi podyum antrenmanı gerçekleştirdi.

Başkent Bakü'de bulunan Uluslararası Cimnastik Arena'da yapılan antrenmanda erkekler 6, kadınlar ise 4 alette serilerini sundu.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Kerem Şener, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız temsil edecek.

Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takım Antrenörü Ersin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk antrenmanlarının gayet güzel geçtiğini belirtti.

Yarışların yarın başlayacağını anımsatan Yılmaz, "Yarın 3 alet eleme yarışmamız olacak. Yer, paralel ve halka aleti. Bir sonraki gün de atlama, kulplu ve barfiks aletlerinde yarışlarımızda elememiz olacak. Bu elemeleri geçtikten sonra eğer ilk 8'in içinde kalırsak alette final yapacağız. Sporcularımız gayet hazır. Başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Mili sporcu Muhammed Ayberk Koşak ise, kendisinin üçüncü Dünya Kupası serüveni olduğunu dile getirdi.

Bakü'nün sürekli geldikleri ve bildikleri bir yer olduğunu kaydeden Koşak, "Salonu, kaldığımız yeri, şehri biliyoruz. Her şeye hakimiz. Burası artık evimiz gibi oldu. Yarın yarışlar başlıyor. Bugün podyum antrenmanını tamamladık ve hazırız." şeklinde konuştu. Milli cimnastikci Hasan Bulut da, podyum antrenmanının çok güzel geçtiğini ifade ederek,"Ortam ve atmosfer çok iyi. Ufak heyecan var, bu da bize güç veriyor. Yarışmaya hazırız. Hedefimiz öncelikle final atmak sonrasında da madalya ile taçlandırmak." dedi.

Mili sporcu Kerem Şener de dün geldikleri Bakü'de bugün ilk antrenmanı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yarın yarışmamız var. Hedefimiz öncelikle serilerimizi en güzel şekilde sergileyip finallere yükselmek. Sonrasında da tabi ki madalya." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

