 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arturo Vidal'e görkemli karşılaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arturo Vidal'e görkemli karşılaşma

Arturo Vidal\'e görkemli karşılaşma

Şilili futbolcu Arturo Vidal, 17 yıl sonra Colo-Colo takımına dönüşünde görkemli bir karşılama yaşadı. Helikopterle stada gelen Vidal, ata binerek ve kılıç kuşanarak taraftarları selamladı. Kariyerinde Bundesliga, Serie A ve La Liga'da forma giyen Vidal, Colo-Colo taraftarının sevgisini hissettiğini ve heyecanlandığını dile getirdi.

02.02.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Arturo Vidal'e görkemli karşılaşma

Vidal, helikopter ile geldi, ata bindi, kılıç kuşandı

İSTANBUL - Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Şilili futbolcu Arturo Vidal'ya görkemli karşılaşma yaptı. Stada helikopter ile gelen Vidal ata bindi, kılıç kuşandı.

Kariyeri boyunca Bundesliga, Serie A ve La Liga'da forma giyen deneyimli futbolcu Arturo Vidal, futbola başladığı Colo-Colo kulübüne transfer oldu. Şili ekibi, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den ayrılmasının ardından 17 yıl sonra altyapısından yetiştiği takıma dönen Vidal için görkemli bir karşılama hazırladı.

Vidal Monumental David Arellano Stadyumu'na düzenlenen törene helikopter geldi ve sahaya iniş yaptı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma töreninde ata binerek ve kılıç kuşanarak taraftarları selamladı.

Böyle bir karşılamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Arturo Vidal, stadyumun tamamen dolu olması sebebiyle heyecanlı olduğunu ve taraftarların sevgisini hissettiğini söyledi. Kendisinin de halktan geldiğini vurgulayan Vidal, Colo Colo taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu da ifade etti.

686 maçta 111 gol, 83 asist

Şili Ligi, Bundesliga, Serie A, LaLiga ve Brezilya Serie A'da futbol oynayan Arturo Vidal, kariyeri boyunca toplam 686 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu müsabakalarda 111 gol atan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 83 de asist yaptı. Vidal'in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga ve 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor. Şili Milli Takımı'yla da 142 mücadeleye çıkan Vidal, burada da 34 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha sahip çıktı
    17:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha sahip çıktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
    17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.

  • İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye mesaj: Savaş başlatan taraf olmayacağız
    17:02 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye mesaj: Savaş başlatan taraf olmayacağız

    ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.

  • Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor
    16:54 Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

    Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.

  • Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu
    16:46 Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu

    Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.

  • Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren Erkan Baykut tutuklandı
    16:40 Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren Erkan Baykut tutuklandı

    'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut tutuklandı. Baykut, savcılık ifadesinde Pişkin'i Afgan uyruklu Saboor Muradı zannederek yaralama amacıyla olay yerine gittiğini söyledi.

  • Tarım politikalarını protesto eden çiftçiler Belçika-Hollanda sınırını kapattı
    16:24 Tarım politikalarını protesto eden çiftçiler Belçika-Hollanda sınırını kapattı

    Avrupa Birliği ülkelerindeki çiftçiler, tarımsal desteğin azaltılması ve çevre düzenlemelerine karşı Belçika-Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.

  • Okul servislerine zam geldi
    16:06 Okul servislerine zam geldi

    Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Arturo Vidal, Bundesliga, La Liga, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arturo Vidal'e görkemli karşılaşma - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 18:33:01. #1.12#
SON DAKİKA: Arturo Vidal'e görkemli karşılaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement