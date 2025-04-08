Artvin'den Fenerbahçe'ye Boğa Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Artvin'den Fenerbahçe'ye Boğa Desteği

Geniş Video İzle

Artvinli Fenerbahçe taraftarı, 'Kadıköy Boğası' ile İstanbul'da şampiyonluğu kutlamak istiyor.

08.04.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Artvinli Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a boğalı destek

Artvinli Fenerbahçe taraftarı, 'Kadıköy Boğası' ile Şampiyonluğu kutlamak için hazırlıklara başladı

ARTVİN - Artvin'de boğa yetiştiriciliği yapan Fenerbahçe taraftarı, 'Kadıköy Boğası' ismini verdiği boğasını Kadıköy'de bulunan boğa heykelinin yanına getirip takımına destek olmak istiyor.

Artvinli boğa yetiştiricisi Ulaş Gülseçkin, geleneksel boğa güreşlerinin olduğu memleketinden Fenerbahçe'ye olan desteğini çok farklı bir şekilde gösteriyor. 800 kilogramlık "Kadıköy Boğası" adını verdiği şampiyon boğasını, Kadıköy'deki ünlü boğa heykelinin yanına getirmeyi planlayan Gülseçkin, boğasını süsleyip büyük bir araç konvoyu eşliğinde İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Artvin'in Sarıbudak köyünde yaşayan Ulaş Gülseçkin, bölgenin geleneksel boğa güreşlerinde kazandığı başarılarla tanınıyor. Artvin'de her yıl düzenlenen boğa güreşleri, bölgedeki en büyük kültürel etkinliklerden biri olarak büyük ilgi görüyor. Gülseçkin, boğa yetiştiriciliği ve güreşlerinde gösterdiği başarıyı, aynı zamanda Fenerbahçe'ye olan sevgisiyle birleştiriyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inanan Gülseçkin, şampiyonluğu kutlamak için 'Kadıköy Boğası'nı, boğa heykelinin yanına getirmeyi planlıyor.

Boğasını süslemeye ve taşıma hazırlıklarına başlayan Gülseçkin, şampiyonluğu Kadıköy'de kutlama arzusunu dile getiriyor. Eğer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu öneriyi kabul ederse, "Kadıköy Boğası" boğa heykelinin yanına götürülerek Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu İstanbul'da kutlamak için taraftarların gerçek Kadıköy boğasını görmelerini arzu ediyor.

"Takımımın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Bu özel anı, Kadıköy'e gerçek bir boğa getirerek kutlamak istiyorum," diyen Gülseçkin, boğanın Kadıköy'e gelmesi için heyecanlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Gülseçkin yaptığı açıklamada, "Küçük yaştan beri boğacılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir çok boğam Artvin'de derece elde etti. 'Kadıköy Boğası" ismini taktığım boğamla bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmek istiyoruz. Başkanımız Ali Koç'u çok seviyoruz. Eğer oda kabul ederce canlı Kadıköy boğasını İstanbul'a getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Fenerbahçe, İstanbul, Ali Koç, Kadıköy, Artvin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artvin'den Fenerbahçe'ye Boğa Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

12:13 MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
11:15 Özel’den Bahçeli’ye “cuntacılık“ yanıtı Kendi sözlerini hatırlattı Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
16:35 Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
16:34 Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
16:28 Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
16:22 Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
16:17 Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
16:03 Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
15:55 Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 12:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'den Fenerbahçe'ye Boğa Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement