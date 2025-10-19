Asensio'dan 2. Gol - Son Dakika
19.10.2025 22:20
Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle Fenerbahçe'deki 2. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Fatih Karagümrük filelerine attığı golle bu sezon 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 41. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan pasında kale önünde yaptığı vuruşla takımının 2. golünü kaydetti.

Kanarya'nın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 5. maçına çıktı.

İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa'dan sonra Fatih Karagümrük filelerini de havalandırdı.

Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

