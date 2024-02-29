Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Fatih Karagümrük\'e elendi

hüseyin şen: şimdi bana biri derse şike yoktu fener gibi olmadı göreyim bunlar rezil teneke fener neyse gsde onun diğer yüzü yazık bu millete bunlar için bu soğukta oralara gidiyor evinde oynuyorsun karagümrük iyi olaiblir yadırgamıyorum 2 0 yenilmek nedir hakem penlatı verince gs li oluyor ee bu defa da net penaltıyı vermedi bu kadar da haysiytsizlik olmaz arkadaş vara bile gitmedi hepsi satılık türk futbolunun çivisi çıkmış 5 krş etmez bu yüzden yayıncı kuruluşlar para vermiyor çünkü tr ligi 5 krş etmez 9 11