Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş\'ı deplasmanda devirdi

Spor

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar kazandı.

AL-MUSRATI KENDİ KALESİNDE ATTI

Mücadele golle başladı. İlk dakikada kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı. Galatasaray 1-0 öne geçti.

TARİHE GEÇTİ

Al Musrati'nin kendi kalesine attığı gol Galatasaray'ın, lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü oldu. 1 dakika 29 saniye.





COLLEY KIZARDI

89. dakikada karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Omar Colley'e Barış Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi. Halil Umut Meler, görüntüleri izlemesinin ardından Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.

BAŞKA GOL OLMADI

Kıran kıran geçen maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar liderliğini de devam ettirdi.