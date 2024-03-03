Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar kazandı.
Mücadele golle başladı. İlk dakikada kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı. Galatasaray 1-0 öne geçti.
Al Musrati'nin kendi kalesine attığı gol Galatasaray'ın, lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü oldu. 1 dakika 29 saniye.
89. dakikada karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Omar Colley'e Barış Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi. Halil Umut Meler, görüntüleri izlemesinin ardından Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.
Kıran kıran geçen maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar liderliğini de devam ettirdi.
Son Dakika › Spor › Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.
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