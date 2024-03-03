Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi - Son Dakika
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Spor

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 9 yıl aranın ardından dış sahada mağlup etmeyi başardı.

03.03.2024 20:52  Güncelleme: 21:30
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar kazandı.

AL-MUSRATI KENDİ KALESİNDE ATTI

Mücadele golle başladı. İlk dakikada kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı. Galatasaray 1-0 öne geçti.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

TARİHE GEÇTİ

Al Musrati'nin kendi kalesine attığı gol Galatasaray'ın, lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü oldu. 1 dakika 29 saniye.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi


COLLEY KIZARDI

89. dakikada karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Omar Colley'e Barış Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi. Halil Umut Meler, görüntüleri izlemesinin ardından Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

BAŞKA GOL OLMADI

Kıran kıran geçen maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar liderliğini de devam ettirdi.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş\'ı deplasmanda devirdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa POLAT: Galatasaray evet durdurulamıyor. Ama sahada değil masada.. 179 50 Yanıtla
  • Özgür Kiday: LİDERE SELAM DUR ! 54 29 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Penaltida var’a gidemeyen koyun meler , rakipe temassiz topun yonunu degistiren oyuncuda var’a gidiyor. Ins meleye meleye gidersin bu hayattan ucuz insan 29 38 Yanıtla
  • Ali Arslan: Halil Umut meler e yumruk atan baskanin ellerine sağlık, bu vb hakem bozuntulari Türk futbolunu malum çete ile bitirmislerdir. 27 35 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: ASLANA SELAM DUR! 40 21 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Tanrının çocukları yine kazandı tanrı sizi koruyor 5 40 Yanıtla
  • Cetin Kabar: Mehmet gönül ALLAH senin ateşini bol etsin 7 2 Yanıtla
  • Emre Akcay: Mac masadanmi oynandi a Nordsjaelland mustafa suanda hayallerib yikildi anliyorun cik artik bu psikolojidem bak lider kim gene hahaha 5 0
  • Emre Akcay: Ayip ya Nordsjaelland ali hayallerin yikildi ama durum bu hahahaha 3 1
  • Emre Akcay: Maci orgu yaparkennl seyrettin hayal kirikligini anliyorum da bjk nln penalti ve kirmizi kart ve var jokeri yok 1 0
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