Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor\'u 3-1 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.
Mücadeleye oldukça etkili başlayan konuk takım İstanbulspor'da 28. dakikada David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.
33'de Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0 oldu.GOL İPTAL OLDU GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramadı ve durum 1-1 oldu.
Oyuna ikinci yarıda giren Mauro Icardi, 67'de durumu 2-1 yaptı. Fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
79'da Galatasaray tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Kerem Aktürkoğlu yerden sektirerek kullandığı serbest vuruşta Alp Arda'yı çaresiz bıraktı. Durum 2-1 oldu.
90+'da Galatasaray'da Icardi, Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, takımının 3. golünü kaydetti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.
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