Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor\'u 3-1 yendi

Bay X:

Hakemler hata yapmasını izin vermiyor ki yıllardır 12.adam gibi sürekli destekliyorlar,aynı hakem Fenerbahçe den 2 puan aldı,GS a ise en az 2 puan verdi, aynaya nasıl bakacak arsızlar,sizin ben hakemliğinizin adaletinizin