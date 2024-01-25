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Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında geri düştüğü maçta İstanbulspor'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Icardi (p) kaydetti.

25.01.2024 - 21:54,  Güncelleme: 22:18
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye oldukça etkili başlayan konuk takım İstanbulspor'da 28. dakikada David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

İSTANBULSPOR 2-0 YAPTI

33'de Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0 oldu.

GOL İPTAL OLDU GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramadı ve durum 1-1 oldu.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

ICARDİ ATTI AMA İPTAL

Oyuna ikinci yarıda giren Mauro Icardi, 67'de durumu 2-1 yaptı. Fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

KEREM 2 YAPTI

79'da Galatasaray tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Kerem Aktürkoğlu yerden sektirerek kullandığı serbest vuruşta Alp Arda'yı çaresiz bıraktı. Durum 2-1 oldu.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

90+'da Galatasaray'da Icardi, Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, takımının 3. golünü kaydetti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor\'u 3-1 yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Gürhan TUNALI: Hakem maçı resmen İstanbulspor dan aldı, Galatasaray a verdi. Tebrikler!!!!! Dünkü Fenerbahçe nin penaltısına laf edenler, Galatasaray ın penaltısından önce Torrera nın itmesine ne diyecekler acaba???? Yanıtla 36 47
  • Bay X: Hakemler hata yapmasını izin vermiyor ki yıllardır 12.adam gibi sürekli destekliyorlar,aynı hakem Fenerbahçe den 2 puan aldı,GS a ise en az 2 puan verdi, aynaya nasıl bakacak arsızlar,sizin ben hakemliğinizin adaletinizin Yanıtla 11 12

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