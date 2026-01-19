Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha - Son Dakika
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray\'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
19.01.2026 14:29
Galatasaray, Noa Lang'ı opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeye hazırlanırken orta saha için Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Club Brugge'un bonservis beklentisi bonuslarla birlikte 14 milyon euro olarak konuşuluyor. Transferlerin seyrinin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın ardından netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Noa Lang ile yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı sol kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtilirken, anlaşmanın mali detayları da gündeme geldi.

Galatasaray'ın Noa Lang'ın yarım sezonluk 1.4 milyon euro maaşını üstleneceği, Napoli'ye ayrıca 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ifade edildi. Sözleşmede 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğu aktarıldı.

ORTA SAHADA YENİ HEDEF: RAPHAEL ONYEDIKA

Noa Lang dosyasında sona yaklaşan Galatasaray, orta saha transferi için de rotasını belirledi. Sarı-kırmızılıların, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika üzerinde durduğu ve oyuncu için görüşmelerin hızlandığı konuşuluyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 14 MİLYON EURO

Onyedika için Club Brugge'un bonuslarla birlikte 14 milyon euro seviyesinde bir bonservisle satışa sıcak baktığı belirtildi. Transferin seyrinin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın ardından netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Üçdağ Ahmet Üçdağ:
    Kendimi bildim bileli bu böyle hep geç transfer geç transfer her branştan elendikten sonra transfer yaparsınız sonra iş işten geçtikten sonra herhalde ???????? 8 0 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    harampara bitti tabi. bombalara bak hele :)) 1 1 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    serhat ali hadi gs parası haram ise hiçbir başarısı olmayanların harcadığı 200 m € sence helal yerden mi ? birde bu buz dağının görünen yüzü. Elden verdikleri sözleşmede oyun yaptıkları vs vs koyarsan üst üste 300 M€ falandır. kaynak neresi dostum. birde bunu açıklayınız lütfen. bizde bilelim. 0 0 Yanıtla
15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
