Aslan transferde gaza bastı! Dursun Özbek Ali Koç\'un alamadığı yıldızla görüştü

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

İKİ İSİM İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

Sarı-kırmızılı takım, savunmaya yapılacak takviye için takımlarından ayrılacaklarını açıklayan dünyaca ünlü iki stoperi gözüne kestirdi. Başkan Dursun Özbek, Ali Koç'un daha önce Fenerbahçe forması giydirmek istediği ancak anlaşma sağlayamadığı ismi de transfer listesinin bir numarasına yazdı.

Fenerbahçe'nin daha önce istediği ama alamadığı, Aymeric Laporte takımından ayrılıyor. Fransız ekibi Marsilya'nın da görüşmelerde ileri safhaya geçtiği İspanyol stoper için Galatasaray görüşmelere başladı. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların radarındaki diğer stoper adayı ise Jonathan Tah oldu. Almanya'da Bayer Leverkusen forması giyen Tah'ın Real Madrid ve Manchester United gibi devlerin de listesinde olduğu iddia ediliyor. Alman futbolcunun kulübüyle bu sezon sözleşmesinin sona erecek olması isminin bir adım öne çıkmasını sağladı. Yeni Asır'ın haberine göre, iki oyuncuyla ilgili yakın temas sürüyor.