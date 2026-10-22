Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli sporcu temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli sporcu temsil edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Türkiye'yi grekoromen, kadınlar ve serbest stilde 30 milli sporcu temsil edecek; sporcular üç kategoride de madalya arayacak.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi grekoromen stil, kadınlar ve serbest stil kategorilerinde toplam 30 milli sporcu temsil edecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, üç farklı kategoride dünya şampiyonları belli olacak. Türkiye, şampiyonada her üç kategoride de madalya mücadelesi verecek.

Grekoromen stilde 10 milli sporcu

Grekoromen stil kategorisinde 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Enes Başar, 63 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mücadele edecek.

Grekoromen stil takımının teknik direktörlüğünü Şaban Donat üstlenirken, antrenör kadrosunda Hamdi Erarslankılıç, Yusuf Düzer, Atakan Yüksel ve Seyed Mohammad Foad Seyed Rahmani yer alacak. Takımın masörlüğünü ise Hakan Başar yapacak.

Kadınlar güreşinde 10 sporcu

Kadınlar kategorisinde 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil Kamal, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Sevim Akbaş, 65 kiloda Ayşe Erkan, 68 kiloda Nesrin Baş, 72 kiloda Buse Çavuşoğlu ve 76 kiloda Kadriye Koçak madalya için mindere çıkacak.

Kadınlar takımının teknik direktörlüğünü Ayhan Sucu yapacak. Teknik ekipte Erhan Dik, Zeynep Yıldırım ve Namık Korkmaz antrenör olarak görev alırken, Dilara Sungur fizyoterapist, Seda Nur Aktaş Budaklı ise psikolog olarak takıma destek verecek.

Serbest stilde 10 milli sporcu

Serbest stil kategorisinde ise 57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Ferhat Kılıç, 74 kiloda Cüneyt Budak, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda İsmail Küçüksolak, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Alperen Tokgöz ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl Türkiye adına mücadele edecek.

Serbest stil takımının teknik direktörlüğünü Soner Demirtaş üstlenecek. Antrenör kadrosunda İsak Irbaıkhanov, Yasin Bolat ve Batuhan Demirçin bulunurken, Osman Köse masör, Said Greev doktor, Muhammet Cihangir Yıldız kondisyoner ve Süleyman Akkaya fizyoterapist olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA
KazakistanTürkiyeAstanaDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:37
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım’daki teknik ekibi de netleşti
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 17:07:32. #7.12#
SON DAKİKA: Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli sporcu temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei