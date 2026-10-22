Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli sporcu temsil edecek

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi grekoromen stil, kadınlar ve serbest stil kategorilerinde toplam 30 milli sporcu temsil edecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, üç farklı kategoride dünya şampiyonları belli olacak. Türkiye, şampiyonada her üç kategoride de madalya mücadelesi verecek.

Grekoromen stilde 10 milli sporcu

Grekoromen stil kategorisinde 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Enes Başar, 63 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mücadele edecek.

Grekoromen stil takımının teknik direktörlüğünü Şaban Donat üstlenirken, antrenör kadrosunda Hamdi Erarslankılıç, Yusuf Düzer, Atakan Yüksel ve Seyed Mohammad Foad Seyed Rahmani yer alacak. Takımın masörlüğünü ise Hakan Başar yapacak.

Kadınlar güreşinde 10 sporcu

Kadınlar kategorisinde 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil Kamal, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Sevim Akbaş, 65 kiloda Ayşe Erkan, 68 kiloda Nesrin Baş, 72 kiloda Buse Çavuşoğlu ve 76 kiloda Kadriye Koçak madalya için mindere çıkacak.

Kadınlar takımının teknik direktörlüğünü Ayhan Sucu yapacak. Teknik ekipte Erhan Dik, Zeynep Yıldırım ve Namık Korkmaz antrenör olarak görev alırken, Dilara Sungur fizyoterapist, Seda Nur Aktaş Budaklı ise psikolog olarak takıma destek verecek.

Serbest stilde 10 milli sporcu

Serbest stil kategorisinde ise 57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Ferhat Kılıç, 74 kiloda Cüneyt Budak, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda İsmail Küçüksolak, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Alperen Tokgöz ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl Türkiye adına mücadele edecek.

Serbest stil takımının teknik direktörlüğünü Soner Demirtaş üstlenecek. Antrenör kadrosunda İsak Irbaıkhanov, Yasin Bolat ve Batuhan Demirçin bulunurken, Osman Köse masör, Said Greev doktor, Muhammet Cihangir Yıldız kondisyoner ve Süleyman Akkaya fizyoterapist olarak görev yapacak.