Aston Villa\'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ASTON VILLA'DA 5 EKSİK

Emery, Fenerbahçe karşısında 5 eksiklerinin olduğunu ifade ederek, "Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi." dedi.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM''

"Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri saniyeler içerisinde tükendi. Fenerbahçe taraftarının maça olan bu ilgisi sizi tedirgin ediyor mu?" sorusuna cevap veren Emery, "Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz. Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

MARCO ASENSIO VE JHON DURAN

Geride kalan sezonda hocası olduğu Marco Asensio ve Jhon Duran'a karşı bu kez rakip olacağı hatırlatılan Emery, "İkisi de çok iyi oyuncular. Asensio, çok tecrübeli. Geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.