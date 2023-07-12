Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti - Son Dakika
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Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti

12.07.2023 17:56

Aston Villa, Villarreal forması giyen Pau Torres'i renklerine bağladı. İspanyol futbolcunun transferinde teknik direktör Unai Emery'nin etkisi büyük oldu. Transfer için 35 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Pau Torres geçen sezon Villarreal formasıyla 39 maçta görev aldı ve takımına 1 gol attı.

Aston Villa, Villarreal forması giyen Pau Torres'i renklerine bağladı. Adı dünya devleriyle anılan futbolcunun İngiliz ekibine transfer olmasını ise teknik direktör Unai Emery sağladı. İspanyol hoca, eski öğrencisini ikna ederek Aston Villa'ya gelmeye ikna etti.

35 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Aston Villa bu transfer için Villarreal'e 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşme süresine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Pau Torres geçen sezon Villarreal formasıyla 39 maçta görev aldı. 26 yaşındaki başarılı stoper bu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

Unai Emery-Pau Torres
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